«Хорошая остановка до возвращения Modern Warfare»: первые оценки Call of Duty: Vanguard

Несколько часов назад спало эмбарго на рецензии на Call of Duty: Vanguard. Игра получила средние оценки по серии. Критики хвалят отличную графику, переработанный звук, однако ругают за приевшийся геймплей и нереализованный потенциал сеттинга Второй мировой войны.

На момент написания заметки средний балл версии для PlayStation 5 составил 79 на основе 10 рецензий.

Оценки изданий:

Hobby Consolas — 8,7/10

PlayStation LifeStyle — 8,5/10

JeuxActu — 8,5/10

Hardcore Gamer — 8/10

GameSpot — 7/10

IGN — 7/10.

Автор Eurogamer считает, что Vanguard — необязательная остановка в ожидании новой части подсерии Modern Warfare.

Vanguard точно не присоединится к пантеону лучших Call of Duty, но это достойная временная остановка для тех, кто с нетерпением ждёт возвращения серии Modern Warfare.

Обозреватель Hobby Concolas утверждает, что Vanguard — отличный шутер от первого лица с замечательным зомби-режимом, даже несмотря на то, что разработчикам не удалось рассказать ничего нового в сеттинге Второй мировой войны.

Call of Duty: Vanguard — отличный шутер от первого лица. Кампания полна эпических и драматических моментов, мультиплеер весёлый и быстрый, а новый режим с зомби невероятно увлекателен. Это всё ещё отличная игра, даже несмотря на неудачу в показе чего-то нового в выбранном конфликте.

На данный момент Vanguard находится в списке Call of Duty с самыми низкими оценками в серии. Меньше только у Infinite Warfare и Ghosts.

Сall of Duty: Vanguard — 79 баллов

Call of Duty: Black Ops Cold War — 76 баллов

Call of Duty: Modern Warfare (2019) — 80 баллов

Call of Duty: Black Ops 4 — 83 балла

Call of Duty: WWII — 79 баллов

Call of Duty: Infinite Warfare — 77 баллов

Call of Duty: Black Ops 3 — 81 балл

Call of Duty: Advanced Warfare — 83 балла

Call of Duty: Ghosts — 78 баллов

Call of Duty: Black Ops 2 — 83 балла

Call of Duty: Modern Warfare 3 — 88 баллов

Call of Duty: Black Ops — 87 баллов

Call of Duty: Modern Warfare 2 — 94 балла

Call of Duty: World at War — 84 балла

Call of Duty: Modern Warfare (2007) — 94 балла

Call of Duty 3 — 82 балла

Call of Duty 2 — 89 баллов

Call of Duty (2004) — 91 балл.

Call of Duty: Vanguard вышла 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее, авторы шутера показали интро Warzone Pacific. C 3 декабря Верданск заменят картой «Кальдера» и добавят новый античит Ricochet.