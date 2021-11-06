Как почти бесплатно играть в Battlefield 2042 на неделю раньше?

EA подтвердила точное время запуска Battlefield 2042 — выход шутера пройдёт в два этапа:

12 ноября начнётся ранний доступ

19 ноября состоится полноценный релиз.

Но как стать участником раннего доступа? Либо оформить подписку EA Play за 299 рублей в месяц (1799 рублей в год), которая даст доступ к 10-часовой пробной версии, либо приобрести дорогостоящее издание (золотое или ультимативное).

Вдобавок на ПК в Origin можно взять подписку EA Play Pro (999 рублей в месяц и 3999 рублей в год), куда входит ультимативное издание шутера с абонементом на первый год боевых пропусков.

Период запуска

Предзагрузка: 10 ноября в 00:01 мск на консолях и в 21:00 мск на ПК

Ранний доступ: 12 ноября в 00:01 мск на консолях и в 11:01 мск на ПК

Релиз: 19 ноября в 00:01 мск на консолях и в 11:01 мск на ПК.

Важно отметить, что подписчики EA Play и EA Play Pro не смогут предварительно загрузить шутер — эта возможность предусмотрена только для покупателей.