Как почти бесплатно играть в Battlefield 2042 на неделю раньше?
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EA подтвердила точное время запуска Battlefield 2042 — выход шутера пройдёт в два этапа:
- 12 ноября начнётся ранний доступ
- 19 ноября состоится полноценный релиз.
Но как стать участником раннего доступа? Либо оформить подписку EA Play за 299 рублей в месяц (1799 рублей в год), которая даст доступ к 10-часовой пробной версии, либо приобрести дорогостоящее издание (золотое или ультимативное).
Вдобавок на ПК в Origin можно взять подписку EA Play Pro (999 рублей в месяц и 3999 рублей в год), куда входит ультимативное издание шутера с абонементом на первый год боевых пропусков.
Период запуска
- Предзагрузка: 10 ноября в 00:01 мск на консолях и в 21:00 мск на ПК
- Ранний доступ: 12 ноября в 00:01 мск на консолях и в 11:01 мск на ПК
- Релиз: 19 ноября в 00:01 мск на консолях и в 11:01 мск на ПК.
Важно отметить, что подписчики EA Play и EA Play Pro не смогут предварительно загрузить шутер — эта возможность предусмотрена только для покупателей.
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