«Вечных» запретили в 5 странах — вероятно, из-за ЛГБТ и секса

Премьера «Вечных» от Marvel Studios состоится не во всех странах мира. Например, лента не выйдет в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Омане. Причину отмены проката не назвали, но журналисты издания Deadline выдвинули своё предположение.

Вероятно, показ блокбастера отменили из-за присутствия персонажа-гея и сексуальных сцен. Также в этих странах нельзя показывать богов, так как это считается богохульством. Согласно данным издания, арабские власти хотели ввести цензуру и вырезать некоторые моменты, но Disney и Marvel отказались.

Однако премьера ленты состоится в других арабских странах: Иордании, Ливане, Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, но с одним ограничением — из картины уберут все сцены секса. Видимо, на такие условия с этими странами согласились.

Премьера «Вечных» в России состоится 8 ноября. Фильм уже стал худшим среди всех картин Marvel Studios и получил рекордно низкие оценки.