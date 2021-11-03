«Это демонстрация особенной связи персонажей». Звезда «Вечных» — о сцене секса в фильме

Киновселенная Marvel запустилась в 2008 году. В течение всего времени ни в одном фильме не затрагивалась тема секса, но «Вечные» станут исключением. В ленте будет сексуальная сцена между Икарисом и Серси.

По словам актёра Ричарда Мэддена, сыгравшего Икариса, момент близости персонажей — очень важный для фильма. По мнению Мэддена, сцены секса должны быть нормализованы и появляться в киновселенной Marvel.

Я думаю, что сцена секса между Икарисом и Серси демонстрирует из близкие отношения. Таким образом зрители увидят интимные моменты из жизни богов.

Дела у «Вечных» идут не очень хорошо. Фильм получил рекордно низкие оценки среди всех картин Marvel Studios. Картину ругают за невнятный сюжет и слабое раскрытие всех персонажей. Из-за этого у блокбастера может не появиться сиквел.

Старт показов фильма в России состоится 8 ноября.