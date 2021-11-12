Том Холланд пообещал помочь следующему актёру, который будет играть Человека-паука

За последние 19 лет Человека-паука в кино сыграли Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд. Возможно, у Sony Pictures и Marvel Studios уже есть планы на замену Холланда, но он готов помочь новому актёру в случае чего.

Том Холланд подчеркнул, что играть Человека-паука не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Поэтому в этом деле всегда нужна поддержка.

Если они выберут парня моложе меня для роли Человека-паука, я обязуюсь научить его всем обязанностям героя. Всё потому, что этот персонаж действительно непростой.

Зная тенденции Sony Pictures и Marvel Studios, они действительно могут заменить Человека-паука Тома Холланда на, допустим, Майлза Моралеса. Причём он точно существует в киновселенной Marvel, самого Холланда отправят в другую вселенную как бы на «покой».

Блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет 16 декабря. Ранее в сети появились фото, подтверждающие появление Сорвиголовы и альтернативных версий дружелюбного соседа.