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«Зомби Marvel», «Человек-паук», «Люди Икс»: главные анонсы Marvel для Disney+

«Зомби Marvel», «Человек-паук», «Люди Икс»: главные анонсы Marvel для Disney+
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Marvel на специальном мероприятии для Disney+ сделала несколько громких анонсов по своим грядущим проектам. Деталей о многих из них нет, поэтому пока можно лишь строить предположения.

Для начала, в 2023 году студия внезапно продолжит культовый сериал про Людей Икс. Он выходил с 1992 и 1997 года, а спустя 25 лет мы увидим продолжение истории. Ради этого в студии даже воссоздали культовый мем с Росомахой.

Второй сезон анимационного шоу «Что, если?» стартует «скоро», а про Человека-паука делают новый анимационный сериал — судя по всему, его посвятят школьнику Паркеру.

После дебюта в «Что, если?» своё шоу получит и «Зомби Marvel».

Как и предполагалось, ведьма Агата из «ВандаВижн» получит собственный сериал.

Тизеры грядущих шоу

  • «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком
  • «Женщина-Халк»
  • «Мисс Марвел»

Дальше идут логотипы уже известных сериалов:

  • «Я есть Грут»
  • «Железное сердце» (наследница Железного человека)
  • «Женщина-Халк»
  • «Секретное вторжение»

Большинство проектов должны выйти в течение двух ближайших лет.

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