«Зомби Marvel», «Человек-паук», «Люди Икс»: главные анонсы Marvel для Disney+

Marvel на специальном мероприятии для Disney+ сделала несколько громких анонсов по своим грядущим проектам. Деталей о многих из них нет, поэтому пока можно лишь строить предположения.
Для начала, в 2023 году студия внезапно продолжит культовый сериал про Людей Икс. Он выходил с 1992 и 1997 года, а спустя 25 лет мы увидим продолжение истории. Ради этого в студии даже воссоздали культовый мем с Росомахой.
Второй сезон анимационного шоу «Что, если?» стартует «скоро», а про Человека-паука делают новый анимационный сериал — судя по всему, его посвятят школьнику Паркеру.
После дебюта в «Что, если?» своё шоу получит и «Зомби Marvel».
Как и предполагалось, ведьма Агата из «ВандаВижн» получит собственный сериал.
Тизеры грядущих шоу
- «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком
- «Женщина-Халк»
- «Мисс Марвел»
Дальше идут логотипы уже известных сериалов:
- «Я есть Грут»
- «Железное сердце» (наследница Железного человека)
- «Женщина-Халк»
- «Секретное вторжение»
Большинство проектов должны выйти в течение двух ближайших лет.
- 12 ноября 2021
-
20:58
-
20:03
-
19:57
-
19:54
-
18:38
-
18:28
-
18:04
-
17:48
-
17:37
-
17:33
-
17:22
-
16:57
-
16:33
-
16:19
-
15:35
-
15:15
-
14:59
-
14:36
-
13:59
-
13:52
-
13:41
-
13:26
-
13:12
-
12:56
-
12:33
-
12:09
-
11:40
-
11:08
-
10:37
-
10:08
-
09:45
-
09:24
-
08:58
-
08:46
- 11 ноября 2021
-
20:13