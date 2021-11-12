«Зомби Marvel», «Человек-паук», «Люди Икс»: главные анонсы Marvel для Disney+

Marvel на специальном мероприятии для Disney+ сделала несколько громких анонсов по своим грядущим проектам. Деталей о многих из них нет, поэтому пока можно лишь строить предположения.

Для начала, в 2023 году студия внезапно продолжит культовый сериал про Людей Икс. Он выходил с 1992 и 1997 года, а спустя 25 лет мы увидим продолжение истории. Ради этого в студии даже воссоздали культовый мем с Росомахой.

Второй сезон анимационного шоу «Что, если?» стартует «скоро», а про Человека-паука делают новый анимационный сериал — судя по всему, его посвятят школьнику Паркеру.

После дебюта в «Что, если?» своё шоу получит и «Зомби Marvel».

Как и предполагалось, ведьма Агата из «ВандаВижн» получит собственный сериал.

Тизеры грядущих шоу

«Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком

«Женщина-Халк»

«Мисс Марвел»

Дальше идут логотипы уже известных сериалов:

«Я есть Грут»

«Железное сердце» (наследница Железного человека)

«Женщина-Халк»

«Секретное вторжение»

Большинство проектов должны выйти в течение двух ближайших лет.