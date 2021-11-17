Актёр дубляжа: в «Человеке-пауке: Нет пути домой» появятся Магуайр и Гарфилд

Блогер и актёр дубляжа Дмитрий Череватенко выпустил ролик по мотивам свежего трейлера «Человека-паука: Нет пути домой», где раскрыл не только появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, но и назвал многих актёров озвучки грядущей ленты. Список выглядит примерно так:

Тоби Магуайр — Евгений Иванов (голос героя из фильмов Рэйми)

Отто Октавиус — Сергей Паршин (голос героя из фильмов Рэйми)

Зелёный гоблин — Валерий Кухарешин (голос героя из фильмов Рэйми).

При этом Череватенко пока не знает, кто сыграет партию Эндрю Гарфилда — озвучивавший актёра в «Новом Человеке-пауке» Сергей Смирнов умер в прошлом году из-за тяжелой болезни. Неизвестным остаётся и дубляж Доктора Стрэнджа — его внезапно может сыграть Илья Исаев, хотя в других фильмах был Александр Головчанский.

Как заметил блогер, Отто Октавиуса в двух трейлерах «Нет пути домой» успели сыграть уже два актёра, при этом в фильме, похоже, будет оригинальный голос из фильмов Сэма Рэйми.

После выхода видео блогер в комментариях отметил, что все инсайды – лишь его предположения.

Премьера «Нет пути домой» в России состоится 15 декабря.