Для Forza Horizon 5 вышел первый патч. Он исправил вылеты и улучшил стабильность игры

Playground Games выпустила первое обновление для Forza Horizon 5. Патч под номером 1.410.860.0 поправил множество ошибок и улучшил игровой опыт.

В первую очередь разработчики рассказали о повышении стабильности в мультиплере. Например, теперь машина не останавливается после потери соединения с Horizon Life, а появление трафика на дорогах больше не приводит к вылету из игры.

Также разработчики изменили некоторые таланты для автомобилей и удалили различные эксплойты, связанные с испытаниями и созданием трасс. С помощью них игроки добывали себе внутриигровую валюту нечестным путём.

Создатели исправили множество ошибок и улучшили масштабирование разрешения на ПК. А при подключении руля больше не появляется всплывающее окно, которое мешало правильной работе оборудования.

В дальнейших обновлениях авторы планируют ввести режим для глухих и слабослышащих, о котором рассказали ещё до релиза игры.