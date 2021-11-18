Для Forza Horizon 5 вышел первый патч. Он исправил вылеты и улучшил стабильность игры

Playground Games выпустила первое обновление для Forza Horizon 5. Патч под номером 1.410.860.0 поправил множество ошибок и улучшил игровой опыт.
В первую очередь разработчики рассказали о повышении стабильности в мультиплере. Например, теперь машина не останавливается после потери соединения с Horizon Life, а появление трафика на дорогах больше не приводит к вылету из игры.
Также разработчики изменили некоторые таланты для автомобилей и удалили различные эксплойты, связанные с испытаниями и созданием трасс. С помощью них игроки добывали себе внутриигровую валюту нечестным путём.
Создатели исправили множество ошибок и улучшили масштабирование разрешения на ПК. А при подключении руля больше не появляется всплывающее окно, которое мешало правильной работе оборудования.
В дальнейших обновлениях авторы планируют ввести режим для глухих и слабослышащих, о котором рассказали ещё до релиза игры.
- 18 ноября 2021
-
10:25
-
09:50
-
09:21
-
09:04
-
08:37
-
08:19
- 17 ноября 2021
-
22:41
-
20:36
-
20:05
-
19:29
-
19:28
-
19:18
-
19:11
-
18:58
-
18:43
-
18:31
-
18:20
-
17:43
-
16:52
-
16:03
-
15:35
-
15:12
-
14:59
-
14:51
-
14:38
-
13:58
-
13:46
-
13:35
-
13:15
-
12:41
-
12:28
-
12:06
-
11:20
-
10:52
-
10:20