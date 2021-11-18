«Веном 2» — самый кассовый фильм 2021 года для России. Сборы выше 2,048 млрд рублей

Вышедший 30 сентября «Веном 2» стал самым кассовым фильмом российского проката в 2021 году.

Картине удалось собрать 2 048 381 рублей, тем самым обогнав ленту «Последний богатырь: Корень зла», которая принесла 2 048 341 рублей.

Вторая часть «Венома» продолжила события первого фильма и столкнула Эдди Брока с Клетусом Кэссиди — серийным маньяком, получившим в своё распоряжение симбиота по имени Карнаж. Блокбастер получил смешанные отзывы, но это не помешало ему собрать по миру уже 440 млн долларов.

Информации о триквеле ещё не было, однако исполнитель главной роли Том Харди ни раз говорил о готовности играть Брока в будущих фильмах. К тому же Венома уже перенесли в киновселенную Marvel, так что персонаж точно будет нарасхват.

Том Холланд рассказал, что при первой встречи с Уиллемом Дефо испугался, потому что актёр был в плаще. Также он отметил, что Зелёный гоблин получился жутким.