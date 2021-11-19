Хидэки Камия извинился перед Microsoft за отменённую Scalebound

В 2014 году студия Platinum Games анонсировала ролевой экшен Scalebound. Из-за различных проблем игра так и вышла, и её отменили в 2017-м. Глава Platinum Games Хидэки Камия уже извинялся перед игроками и Microsoft за эту ситуацию, но в недавнем интервью снова вспомнил о ней.

По словам Камии, на момент разработки проекта команда не была достаточно готова, и это стало одной из причин его отмены.

Мы не были достаточно опытны, просто не смогли перепрыгнуть через эту стену, которую сами и построили. В итоге это привело к тому, что произошло. Мне очень неловко перед Microsoft, которая доверяла нам.

У Scalebound есть даже несколько геймплейных трейлеров, а в 2020 году на Amazon нашли страницу RPG с датой выпуска на декабрь. Некоторые считают, что игра всё же когда-нибудь увидит свет, но в ближайшее время этого точно не произойдет.