Хидэки Камия извинился перед Microsoft за отменённую Scalebound
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В 2014 году студия Platinum Games анонсировала ролевой экшен Scalebound. Из-за различных проблем игра так и вышла, и её отменили в 2017-м. Глава Platinum Games Хидэки Камия уже извинялся перед игроками и Microsoft за эту ситуацию, но в недавнем интервью снова вспомнил о ней.
По словам Камии, на момент разработки проекта команда не была достаточно готова, и это стало одной из причин его отмены.
Мы не были достаточно опытны, просто не смогли перепрыгнуть через эту стену, которую сами и построили. В итоге это привело к тому, что произошло. Мне очень неловко перед Microsoft, которая доверяла нам.
У Scalebound есть даже несколько геймплейных трейлеров, а в 2020 году на Amazon нашли страницу RPG с датой выпуска на декабрь. Некоторые считают, что игра всё же когда-нибудь увидит свет, но в ближайшее время этого точно не произойдет.
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