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Call of Duty перестанут выпускать ежегодно? Инсайдеры смеются над новыми слухами

Call of Duty перестанут выпускать ежегодно? Инсайдеры смеются над новыми слухами
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На выходных на фоне скандала с Activision Blizzard появились слухи о том, что издатель может отказаться от ежегодного выпуска новых Call of Duty.

Причина одна — желание повысить качество за счёт расширения цикла производства.

Причём компания может отложить на год уже следующую часть — Modern Warfare II. Видимо, если в этом слухе есть хоть доля правды, на решение могли повлиять слабые продажи свежей Vanguard вместе с не самыми тёплыми отзывами. Сюжетную кампанию и зомби-режим особенно активно критикуют.

Однако известные инсайдеры, среди которых CharlieIntel и Том Хендерсон, призывают не верить слухам.

Мы осторожно предупредим, что не стоит верить всему в интернете и многие вещи постоянно меняются.

Хендерсон высказался более резко:

Слух о прекращении ежегодного выпуска Call of Duty — это полный бред.

Согласно утечкам, в следующем году планируется выпуск Call of Duty: Modern Warfare II — её сюжетная кампания сосредоточится на мексиканских картелях и скрытных операциях. Не исключено, что выход действительно могут отложить — в Activision сейчас громкий скандал, который всерьёз может повлиять на выпуск контента.

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