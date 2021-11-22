Call of Duty перестанут выпускать ежегодно? Инсайдеры смеются над новыми слухами

На выходных на фоне скандала с Activision Blizzard появились слухи о том, что издатель может отказаться от ежегодного выпуска новых Call of Duty.
Причём компания может отложить на год уже следующую часть — Modern Warfare II. Видимо, если в этом слухе есть хоть доля правды, на решение могли повлиять слабые продажи свежей Vanguard вместе с не самыми тёплыми отзывами. Сюжетную кампанию и зомби-режим особенно активно критикуют.
Однако известные инсайдеры, среди которых CharlieIntel и Том Хендерсон, призывают не верить слухам.
Мы осторожно предупредим, что не стоит верить всему в интернете и многие вещи постоянно меняются.
Хендерсон высказался более резко:
Слух о прекращении ежегодного выпуска Call of Duty — это полный бред.
Согласно утечкам, в следующем году планируется выпуск Call of Duty: Modern Warfare II — её сюжетная кампания сосредоточится на мексиканских картелях и скрытных операциях. Не исключено, что выход действительно могут отложить — в Activision сейчас громкий скандал, который всерьёз может повлиять на выпуск контента.
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