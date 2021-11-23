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На Escape from Tarkov в честь «Чёрной пятницы» скинут цены

На Escape from Tarkov в честь «Чёрной пятницы» скинут цены
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Ноябрь — любимое время игроков и других людей, потому что проходит «Чёрная пятница». Во время этой глобальной акции можно купить множество игр, аксессуаров к устройствам и других вещей по хорошим скидкам. Авторы Escape from Tarkov решили не оставаться в стороне и устроить небольшую распродажу шутера.

С 26 ноября 00:01 мск по 27 ноября 23:59 мск желающие смогут приобрести любой из четырёх комплектов шутера по скидке в 25%.

В каждом наборе лежит копия игры с доступом к текущей бете, но вот некоторые предметы можно получить только в премиальных комплектах. Например, набор Edge of Darkness предлагает игрокам уникальный идентификатор и бесплатный доступ ко всем последующим дополнениям.

Цена комплектов

  • Standard Edition — 1600 рублей (со скидкой 1200 рублей)
  • Left Behind Edition — 2600 рублей (со скидкой 1950 рублей)
  • Prepare for Escape Edition — 3600 (со скидкой 2700 рублей)
  • Edge of Darkness Limited Edition — 4999 рублей (со скидкой 3675 рублей)
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Escape from Tarkov доступна только на ПК в рамках закрытого бета-тестирования.

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