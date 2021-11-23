Halo Infinite на Twitch стала популярнее, чем Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard

Авторы Halo Infinite выпустили бесплатный мультиплеер шутера 15 ноября. На фоне платных Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042 это прямо подарок для игроков. Результат не заставил себя долго ждать — проект 343 Industries на Twitch уже стал популярнее конкурентов.

Часть заслуги принадлежит стримерам вроде Ninja, Dr Disrespect и Snip3down, которые проводят прямые эфиры по Halo Infinite. Несмотря на недавний релиз шутера, он занял уже 11-е место среди самых просматриваемых игр и собрал уже свыше 9 млн просмотров, тогда как показатели новых Battlefield и Call of Duty – почти в два раза меньше.

Также Halo обогнала Warzone, Dota 2, FIFA 22 и World of Warcraft. Вероятно, такая популярность связана с бесплатным доступом и хорошими отзывами, чего не скажешь про Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard.

Сюжетная кампания Halo Infinite выйдет 8 декабря. Кстати, в мультиплеере шутера уже завелись читеры. Их число должно сократиться с полноценным релизом. Вероятно, тогда же появится и античит.