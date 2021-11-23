Читеры уже добрались до Halo Infinite и напрягают даже консольных игроков

Релиз мультиплеера Halo Infinite неожиданно состоялся 15 ноября, однако в игре уже есть читеры — ещё до полного выхода игры. Благодаря функции кроссплея с ними начали сталкиваться даже игроки на Xbox.

Так, популярный стример DougisRaw встретил нечестного игрока прямо на трансляции. Один из его тиммейтов видел врагов через стены и прятался за секунду до того, как противник появлялся из ниоткуда.

Другой игрок под ником ZlepOfficial обнаружил читера ещё на прошлой неделе. Партнёр по команде стрелял очень точно, идеально контролируя отдачу и попадая в голову. На вопросы о читерстве тот отвечал, что играет «с режимом геймпада».

У Halo Infinite нет встроенного античита, однако, вероятно, это изменится с релизом игры, который состоится 8 декабря. Иначе читеров станет слишком много и фанаты начнут отказываться от шутера.

Вечером 23 ноября в игре начнётся событие Fracture: Tenrai. Это самурайский ивент, в ходе которого игроки смогут открыть новые награды за выполнение испытаний и повышение уровней боевого пропуска.