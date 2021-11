Warzone даже после интеграции с Vanguard останется частью Modern Warfare

Через пару недель случится интеграция Call of Duty: Warzone с новенькой Call of Duty: Vanguard, однако бесплатная королевская битва останется частью клиента Call of Duty: Modern Warfare. Об этом сообщают датамайнеры.

Почему Activision никак не сделает клиент Warzone отдельным — неизвестно. Вот уже два года батл-рояль остаётся частью проекта двухлетней давности, и, видимо, это не изменится даже сейчас. Что особенно странно, ведь Vanguard создана на движке Modern Warfare.

Больше всего подобное разочарует владельцев консолей нового поколения, поскольку с таким подходом они ещё не скоро получат полноценные некстген-версии Warzone. Вряд ли Activision решит обновить и Modern Warfare, а учитывая связь обоих шутеров, под апгрейд не попадёт ни один проект.

В файлах Warzone уже нашли элементы интерфейса под ранний старт контента королевской битвы для владельцев Vanguard.

Старт первого сезона Vanguard и Warzone случится 8-9 декабря. Вместе с ним в королевскую битву добавят первую за полтора года новую карту — она полностью заменит Верданск.