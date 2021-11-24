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В TikTok открыли канал The Daily Bugle. Это блог из «Человека-паука»

В TikTok открыли канал The Daily Bugle. Это блог из «Человека-паука»
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Сегодня в TikTok появился канал The Daily Bugle — блог из вселенной «Человека-паука», где работает Джей Джона Джеймсон в исполнении Джей Кэй Симмонса. Пока там вышло только два ролика.

В первом ролике Бетти Брант из школы Питера Паркета объявила, что теперь работает интерном в The Daily Bugle и будет вести аккаунт в TikTok. Потом, правда, девушка узнает, что всё это ей придётся делать на добровольной основе — платить не будут.

Второе видео уже больше напоминает ролики в стиле платформы.

Расскажите, что вы ненавидите Человека-паука, не говоря о том, что вы ненавидите Человека-паука. Мы первые.

Затем Бетти говорит кому-то за камерой, что она не будет заниматься этим: «Вообще-то я дружу с Питером Паркером — он очень милый малый и вообще-то спас мне жизнь». Тут сцена прерывается, и появляется Джеймсон, называющий героя угрозой.

Аккаунт запустили в преддверии скорого показа «Человека-паука: Нет пути домой» — премьера финала трилогии в российских кинотеатрах случится уже 15 декабря.

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