В TikTok открыли канал The Daily Bugle. Это блог из «Человека-паука»

Сегодня в TikTok появился канал The Daily Bugle — блог из вселенной «Человека-паука», где работает Джей Джона Джеймсон в исполнении Джей Кэй Симмонса. Пока там вышло только два ролика.
В первом ролике Бетти Брант из школы Питера Паркета объявила, что теперь работает интерном в The Daily Bugle и будет вести аккаунт в TikTok. Потом, правда, девушка узнает, что всё это ей придётся делать на добровольной основе — платить не будут.
Второе видео уже больше напоминает ролики в стиле платформы.
Расскажите, что вы ненавидите Человека-паука, не говоря о том, что вы ненавидите Человека-паука. Мы первые.
Затем Бетти говорит кому-то за камерой, что она не будет заниматься этим: «Вообще-то я дружу с Питером Паркером — он очень милый малый и вообще-то спас мне жизнь». Тут сцена прерывается, и появляется Джеймсон, называющий героя угрозой.
Аккаунт запустили в преддверии скорого показа «Человека-паука: Нет пути домой» — премьера финала трилогии в российских кинотеатрах случится уже 15 декабря.
- 24 ноября 2021
-
20:11
-
19:42
-
18:44
-
18:37
-
18:09
-
18:01
-
17:30
-
17:17
-
16:04
-
15:15
-
15:09
-
14:30
-
14:07
-
14:01
-
13:31
-
13:18
-
12:55
-
12:50
-
12:04
-
11:21
-
10:54
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:18
-
08:47
-
08:27
-
05:01
-
03:12
-
03:01
-
02:46
-
02:25
-
02:14
-
01:45
-
01:17