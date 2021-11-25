Из команды Battlefield 2042 уходит глава по дизайну

После проблемного запуска Battlefield 2042 из студии DICE ушёл глава по дизайну Фавзи Месмар, который занимал должность с 2019 году — ранее он возглавлял мобильного гиганта King.
Из внутреннего письма специалиста становится известно, что Месмара уходит в другую компанию — какую, пока неизвестно: «Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, и там были любезны подождать, пока мы не выпустим Battlefield 2042. Для меня было очень важно остаться с командой, пока мы не достигнем этой исторической вехи».
Сам Месмара наживает сотрудников DICE лучшими на свете — они вдохновляют его на подвиги каждый день.
Спасибо, что доверились мне. Надеюсь, я не разочаровал!
Впереди у Месмары ещё два рабочих дня — последний наступит 26 ноября. В компании уже давно готовили наследника для места — кто им станет, правда, не сообщают.
Battlefield 2042 вышла 19 ноября и погрязла в негативе — игроки недовольны многими решениями разработчиков. Тут и отказ от традиционной системы классов, и спорная надобность в 128 игроках, и многое другое. Производительность на ПК также подводит.
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