Из команды Battlefield 2042 уходит глава по дизайну

После проблемного запуска Battlefield 2042 из студии DICE ушёл глава по дизайну Фавзи Месмар, который занимал должность с 2019 году — ранее он возглавлял мобильного гиганта King.

Из внутреннего письма специалиста становится известно, что Месмара уходит в другую компанию — какую, пока неизвестно: «Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться, и там были любезны подождать, пока мы не выпустим Battlefield 2042. Для меня было очень важно остаться с командой, пока мы не достигнем этой исторической вехи».

Сам Месмара наживает сотрудников DICE лучшими на свете — они вдохновляют его на подвиги каждый день.

Спасибо, что доверились мне. Надеюсь, я не разочаровал!

Впереди у Месмары ещё два рабочих дня — последний наступит 26 ноября. В компании уже давно готовили наследника для места — кто им станет, правда, не сообщают.

Battlefield 2042 вышла 19 ноября и погрязла в негативе — игроки недовольны многими решениями разработчиков. Тут и отказ от традиционной системы классов, и спорная надобность в 128 игроках, и многое другое. Производительность на ПК также подводит.