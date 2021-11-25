Мировой диджей Стив Аоки проведёт онлайн-концерт в честь Соника
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Американский диджей и продюсер Стив Аоки объединился с Sega для проведения виртуального концерта в честь Соника. Мероприятие стартует 30 ноября, а пройдёт оно на официальных каналах игры на YouTube и Twitch.
Стив Аоки представит ремиксы оригинальных музыкальных композиций из различных игр про Соника на фоне различных локаций. Например, в зоне Зелёных Холмов и Химического Завода.
По словам самого Аоки, с самого детства он был фанатом Соника, поэтому проведение такого онлайн-концерта — большая честь для него. Диджей подчеркнул, что работа с музыкой из игр возвращает его в детство.
Игры про Соника были для меня всем. Я проводил в них очень много времени, поэтому рад отблагодарить франшизу таким образом.
Ивент не станет первым музыкальным событием, посвящённым Сонику в этом году. В июне Sega организовала двухчасовой симфонический оркестр.
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