Стример WELOVEGAMES назвал свои любимые игры — ценит классику
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Известный стример Денис WELOVEGAMES Коробков стал гостем издания «Навигатор игрового мира». В ролике он перечислил свои любимые игры, среди которых оказались Fallout 2, Crusader: No Regret и Fahrenheit.
Коробков отметил, что его самая любимая игра за «35 лет жизни» — Fallout 2. По словам стримера, в странах СНГ очень любят игры с тематикой постапокалипсиса, и он вошёл в это число.
Любимые игры WELOVEGAMES
- Crusader: No Regret, Crusader: No Remorse
- Full Throttle
- The Neverhood
- Leviathan: The Last Day of the Decade
- Fallout 2
- Fahrenheit: Indigo Prophecy
- Subnautica
Я в принципе, наверное, не видел столь проработанную игру в плане сюжета, атмосферы, возможностей, такого количества лута. Обожаю, Fallout 2 навсегда в моём сердце.
Летом в передаче также поучаствовал Дмитрий «Гоблин» Пучков. В числе его любимых игр — Quake и Diablo.
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