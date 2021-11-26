Стример WELOVEGAMES назвал свои любимые игры — ценит классику

Известный стример Денис WELOVEGAMES Коробков стал гостем издания «Навигатор игрового мира». В ролике он перечислил свои любимые игры, среди которых оказались Fallout 2, Crusader: No Regret и Fahrenheit.

Коробков отметил, что его самая любимая игра за «35 лет жизни» — Fallout 2. По словам стримера, в странах СНГ очень любят игры с тематикой постапокалипсиса, и он вошёл в это число.

Любимые игры WELOVEGAMES

Crusader: No Regret, Crusader: No Remorse

Full Throttle

The Neverhood

Leviathan: The Last Day of the Decade

Fallout 2

Fahrenheit: Indigo Prophecy

Subnautica

Я в принципе, наверное, не видел столь проработанную игру в плане сюжета, атмосферы, возможностей, такого количества лута. Обожаю, Fallout 2 навсегда в моём сердце.

Летом в передаче также поучаствовал Дмитрий «Гоблин» Пучков. В числе его любимых игр — Quake и Diablo.