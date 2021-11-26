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Стример WELOVEGAMES назвал свои любимые игры — ценит классику

Стример WELOVEGAMES назвал свои любимые игры — ценит классику
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Известный стример Денис WELOVEGAMES Коробков стал гостем издания «Навигатор игрового мира». В ролике он перечислил свои любимые игры, среди которых оказались Fallout 2, Crusader: No Regret и Fahrenheit.

Коробков отметил, что его самая любимая игра за «35 лет жизни» — Fallout 2. По словам стримера, в странах СНГ очень любят игры с тематикой постапокалипсиса, и он вошёл в это число.

Любимые игры WELOVEGAMES

  • Crusader: No Regret, Crusader: No Remorse
  • Full Throttle
  • The Neverhood
  • Leviathan: The Last Day of the Decade
  • Fallout 2
  • Fahrenheit: Indigo Prophecy
  • Subnautica
Я в принципе, наверное, не видел столь проработанную игру в плане сюжета, атмосферы, возможностей, такого количества лута. Обожаю, Fallout 2 навсегда в моём сердце.

Летом в передаче также поучаствовал Дмитрий «Гоблин» Пучков. В числе его любимых игр — Quake и Diablo.

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