Rainbow Six Extraction «ушла на золото» аж за два месяца до выхода

Создатели Rainbow Six Extraction объявили, что игра «ушла на золото». Разработка финальной версии кооперативного шутера завершилась, а релиз запланирован на 20 января.

Rainbow Six Extraction должна была выйти ещё в начале 2020 года, однако шутер несколько раз переносили для доработок. Изначально у игры был подзаголовок Quarantine, но из-за мировой пандемии коронавируса её переименовали.

Поклонники Rainbow Six скептически встретили новинку из-за скучного геймплея и небольших отличий от Siege, хотя за Extraction требовали полную стоимость. Ubisoft заметила критику и снизила цену, а также добавила возможность пригласить двух друзей на две недели. После релиза шутер будут поддерживать бесплатным дополнительным контентом.

Rainbow Six Extraction проходится в одиночку и в компании до 3 игроков. В шутере появятся 18 оперативников, каждый из которых обладает уникальными навыками и гаджетами. Их предстоит использовать для борьбы с агрессивными инопланетянами, которые постоянно эволюционируют. Как отмечают разработчики, для выживания необходимо планировать действия между членами отряда.

В день выхода Rainbow Six Extraction появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.