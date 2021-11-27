Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Rainbow Six Extraction «ушла на золото» аж за два месяца до выхода

Rainbow Six Extraction «ушла на золото» аж за два месяца до выхода
Комментарии

Создатели Rainbow Six Extraction объявили, что игра «ушла на золото». Разработка финальной версии кооперативного шутера завершилась, а релиз запланирован на 20 января.

Rainbow Six Extraction должна была выйти ещё в начале 2020 года, однако шутер несколько раз переносили для доработок. Изначально у игры был подзаголовок Quarantine, но из-за мировой пандемии коронавируса её переименовали.

Поклонники Rainbow Six скептически встретили новинку из-за скучного геймплея и небольших отличий от Siege, хотя за Extraction требовали полную стоимость. Ubisoft заметила критику и снизила цену, а также добавила возможность пригласить двух друзей на две недели. После релиза шутер будут поддерживать бесплатным дополнительным контентом.

Rainbow Six Extraction проходится в одиночку и в компании до 3 игроков. В шутере появятся 18 оперативников, каждый из которых обладает уникальными навыками и гаджетами. Их предстоит использовать для борьбы с агрессивными инопланетянами, которые постоянно эволюционируют. Как отмечают разработчики, для выживания необходимо планировать действия между членами отряда.

В день выхода Rainbow Six Extraction появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021