Rainbow Six Extraction выйдет 20 января по сниженной цене — 1669 рублей за ПК-версию

Ubisoft наконец объявила дату выхода Rainbow Six Extraction. Релиз кооперативного шутера состоится 20 января, в нём появится дополнительная функция для бесплатной дружеской игры.

Цены Rainbow Six Extraction на разных платформах

ПК — 1699 рублей за стандартное издание и 2079 за расширенное

Microsoft Store — $ 49,99 (примерно 3600 рублей)

Стоимость шутера в PS Store станет известна 17 ноября, в этот же день авторы откроют предварительные заказы.

Владелец Rainbow Six Extraction сможет пригласить до двух друзей, и они смогут играть бесплатно в течение двух недель. Количество часов неограниченно. Также авторы планируют развивать шутер и выпускать дополнительный контент после релиза. Платить за него не придётся.

Релиз Extraction состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.