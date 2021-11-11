Rainbow Six Extraction выйдет 20 января по сниженной цене — 1669 рублей за ПК-версию
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Ubisoft наконец объявила дату выхода Rainbow Six Extraction. Релиз кооперативного шутера состоится 20 января, в нём появится дополнительная функция для бесплатной дружеской игры.
Цены Rainbow Six Extraction на разных платформах
- ПК — 1699 рублей за стандартное издание и 2079 за расширенное
- Microsoft Store — $ 49,99 (примерно 3600 рублей)
Стоимость шутера в PS Store станет известна 17 ноября, в этот же день авторы откроют предварительные заказы.
Владелец Rainbow Six Extraction сможет пригласить до двух друзей, и они смогут играть бесплатно в течение двух недель. Количество часов неограниченно. Также авторы планируют развивать шутер и выпускать дополнительный контент после релиза. Платить за него не придётся.
Релиз Extraction состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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