У Farming Simulator 22 уже вдвое больше игроков, чем у Battlefield 2042 в Steam

Battlefield 2042 продолжает быстро терять аудиторию. Причём, что по-настоящему забавно, симулятору фермера Farming Simulator 22 в Steam удаётся привлекать аудиторию и удерживать её, хотя казалось бы!

На момент выпуска новости в Battlefield 2042 играет 30 163 человека, а в Farming Simulator 22 — 63 268 человек. Если говорить о пике за последние 24 часа, то результаты следующие — 49 414 и 94 744 человека соответственно.

На графике онлайна шутера EA также заметно, что аудитория начала быстро терять интерес. Первое резкое падение случилось 22 ноября, спустя три дня после выпуска. И с тех пор онлайн постепенно падает. При этом онлайн всё ещё неплохо — но с таким стабильным падением он может быстро опуститься.

А у Farming Simulator 22 всё куда стабильнее — спустя неделю до сих пор не было резкий падений. В течение суток онлайн так или иначе приближался к пиковому значению в 100 тыс. игроков.

Также для интереса можно вспомнить Halo Infinite. Её основной онлайн формируют американцы, поэтому на момент публикации этой новости он достаточно низкий, но уже начинает увеличиваться. Сейчас 44 306 человек, а в пике за сутки — 142 341 человек.