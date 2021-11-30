«Скайрим» прошли всего за 72 минуты. Это новый мировой рекорд

Прохождение игр на скорость занимает очень много времени. Даже спустя долгие годы пользователи обнаруживают всё новые и новые способы сократить забег. Так, игрок под ником nucular умудрился установить новый мировой рекорд: он прошёл сюжет «Скайрима» без глитчей всего за 1 час и 12 минут. Предыдущий лучший забег держался около года — он на целых 3 минуты дольше.

Для достижения результата автор использовал самые популярные баги игры: систему бесконечной выносливости через ожидание и выпивку, а также поездки на лошади по отвесным поверхностям. При этом игрок прошёл игру за Высокого эльфа-женщину — по словам рекордсмена, высокие персонажи в «Скайриме» быстрее бегают и легче перепрыгивают различные препятствия.

Также автор сообщил, что это далеко не идеальный забег и результат можно приблизить как минимум к 65 минутам. Сама игра вновь набирает популярность благодаря выходу недавнего переиздания. Так что обновление рекорда неизбежно.

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