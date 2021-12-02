Lineage2M выходит уже сегодня. Первых игроков ждут подарки и события

Сегодня, 2 декабря, официально запускаются сервера Lineage2M — наследницы культовой Lineage 2, которая появится не только на ПК, но и мобильных платформах. При этом прогресс на всех платформах будет общим.

Выход MMORPG состоится одновременно примерно в 40 странах, включая Россию, Украину, Казахстан, Грузию, Польшу, Азербайджан, США и Армению. В честь релиза разработчики подготовили специальный контент с призами:

«Пропуск Адена» позволит открыть награды за выполнение заданий;

«Пропуск Новичка» даст книгу навыков после выполнения цели;

в Катакомбах отступников можно сразиться с другими игроками за разные награды вроде «Камней улучшения».

Вдобавок к выходу Lineage2M подготовили уникальные акции.

Иногда в мире будет появляться Волк Полной Луны — за его убийство дадут свитки усиления экипировки.

Из полевых боссов выпадет «Эссенция камня улучшения» — за её использование 50 членам клана дадут «Свиток поручения камня улучшения».

За достижение 40-го уровня персонажа и 3-го класса в специальном древе подарят «Камень жизни» и запечатанный «Сундук с редкой книгой умений на выбор».

Ожидаются и другие мероприятия.

Но и это не всё: пользователи кроссплатформенного сервиса PURPLE получат «Сундук зарядов души» (3200 штук), «Дыхание Сайхи», «Карту агатиона высокого качества» и «Реликвию энергии».

Lineage2M может похвастаться продвинутой графикой с поддержкой 4К даже на смартфонах, бесшовным открытым миром без загрузок и одноканальными серверами — благодаря этому появится возможность принять участие в масштабных сражениях с более чем 10 000 человек.