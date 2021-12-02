HBO отказалась от приквела «Игры Престолов» после траты $ 30 млн на первую серию

Американский холдинг HBO отменил производство одного из приквелов «Игры Престолов» уже после того, как потратил на него целых $ 30 млн. Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на книгу Tinderbox: HBO's Ruthless Pursuit of New Frontiers журналиста Джеймса Миллера.

Автору книги об этом рассказал бывший руководитель WarnerMedia Entertainment Боб Гринблатт. Он тогда только пришёл в компанию и увидел отснятые материалы. Однако вместе с главой HBO Кейси Блойсом они решили отменить производство сериала — несмотря на то, что уже потратили около $ 30 млн на съёмки первого эпизода. По словам Гринблатта, он попросту «не соответствовал качеству проектов HBO».

В книге не уточняется, о каком сериале идёт речь. Однако с большой вероятностью это «Долгая ночь» — спин-офф «Игры Престолов» о происхождении Белых ходоков, производство которого телеканал отменил осенью 2019 года. По официальным данным это произошло на фоне «затянувшегося производства».

После отмены сериала руководство сразу же заказало новый проект под названием «Дом дракона», основанный на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина. Шоу расскажет о событиях в Вестеросе за 200 лет до «Игры Престолов». Премьера состоится в 2022 году.

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