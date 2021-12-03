В «М.Видео» за 20 минут скупили новую партию Xbox Series X

В свободной продаже консоли нового поколения, кроме Xbox Series S, мы вряд ли увидим, поэтому желающим приходится изо всех сил изворачиваться. Сегодня в «М.Видео» собирали заявки на Xbox Series X — и их сбор закрыли спустя 20 минут.

При этом даже в этом случае купить «голую» консоль не получится — в нагрузку дадут подписку Xbox Game Pass Ultimate, а цена набора увеличивается до 52 693 рублей (консоль отдельно — 49 999 рублей). На самом деле, комплект достаточно выгодный.

Важно отметить, что оставившие заявку на Xbox Series X не смогут гарантированно получить консоль — впереди ещё изучение запросов и обзвон клиентов. Процесс затянется аж на две недели.

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