Опрос Steam: на Windows 11 уже больше людей, чем на Windows 7

Valve опубликовала результаты ноябрьского опроса Steam по железу — неожиданно за месяц доля пользователей Windows 11 резко увеличилась на 6,46% аж до 8,28%. Теперь это вторая по популярности ОС в сервисе.
Рейтинг ОС в Steam
- Windows 10 (64 бита) — 83,38% (-6,05%)
- Windows 11 (64 бита) — 8,28% (+6,46%)
- Windows 7 (64 бита) — 3,34% (-0,55%)
- Windows 8.1 (64 бита) — 0,74% (-0,02%)
- Windows 7 — 0,21% (-0,01%)
- Windows 10 — 0,09% (0,00%)
- Windows 8 (64 бита) — 0,05% (-0,01%).
В остальном изменения в рейтинге мало. К примеру, почти 50% пользователей владеют 16 ГБ оперативной памяти, 22,8% — 8 ГБ, а у 13,4% — больше 16 ГБ. Самой популярной видеокартой остаётся GTX 1060 (-0,25%), хотя её доля уменьшается, тогда как у GTX 1650 увеличивается (+0,14%). Также в лидерах GTX 1050 Ti, RTX 2060 и GTX 1050.
Большинство мониторов всё ещё 1080р (67%), тогда как дисплеи с 1440р и 4К есть лишь у 9% и 2,43%. Основным VR-шлемом остаётся Oculus Quest 2 с 36%, следом с 16% идут Valve Index и Oculus Rift S.
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