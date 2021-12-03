После споров в Windows 11 вернут простой выбор браузера по умолчанию

Компания Microsoft вернёт в Windows 11 возможность выбрать браузер по умолчанию одной кнопкой. Функцию заметили в новой тестовой сборке операционной системы, передаёт The Verge.

Изменения в тестовой сборке обнаружил разработчик приложений Рафаэль Ривера. Теперь Windows 11 предлагает одну кнопку для переключения браузера по умолчанию, как это сделано в Windows 10. Microsoft подтвердила изменения:

В сборке Windows 11 Insider Preview 22509, выпущенной на Канале разработчика, мы упростили возможность устанавливать браузер по умолчанию для приложений, которые используют типы ссылок и файлов HTTP:, HTTPS:, .HTM и .HTML.

Ранее Microsoft усложнила переход на сторонние браузеры по умолчанию, предлагая пользоваться Edge. При установке Chrome или Mozilla на Windows 11 система выдаёт запрос, а открытие различных типов файлов нужно настраивать вручную. По умолчанию сторонние браузеры открывают только ссылки и HTML-документы.

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