Как прошёл «Финал» в Fortnite вместе с Дуэйном Джонсоном

Epic Games провела традиционное мероприятие конца сезона Fortnite — событие получилось грандиозным, ведь оно завершает уже вторую главу королевской битвы.

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Началось всё со сражения с инопланетянами — им открыли портал в мир батл-рояля для вторжения на остров. Для противников всё шло достаточно успешно, однако появился The Foundation.

Он отправился спасать агента Джонса из лап корпорации, параллельно раскрыв свою личность — да, его действительно играет Дуэйн «Скала» Джонсон. Фанаты давно предполагали это, но теперь личность героя официально раскрыли. Затем дуэт отправился к точке отсчёта и… перевернул остров, таким образом закрыв портал для инопланетян.

Бойцы королевской битвы наблюдали за этим издалека — после переворота всех накрыло волной и они потеряли сознание. Таким образом разработчики отправили сервера на профилактику.

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