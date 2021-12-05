Как прошёл «Финал» в Fortnite вместе с Дуэйном Джонсоном

Epic Games провела традиционное мероприятие конца сезона Fortnite — событие получилось грандиозным, ведь оно завершает уже вторую главу королевской битвы.
Посмотреть событие
Началось всё со сражения с инопланетянами — им открыли портал в мир батл-рояля для вторжения на остров. Для противников всё шло достаточно успешно, однако появился The Foundation.
Он отправился спасать агента Джонса из лап корпорации, параллельно раскрыв свою личность — да, его действительно играет Дуэйн «Скала» Джонсон. Фанаты давно предполагали это, но теперь личность героя официально раскрыли. Затем дуэт отправился к точке отсчёта и… перевернул остров, таким образом закрыв портал для инопланетян.
Бойцы королевской битвы наблюдали за этим издалека — после переворота всех накрыло волной и они потеряли сознание. Таким образом разработчики отправили сервера на профилактику.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 5 декабря 2021
-
00:54
-
00:44
-
00:33
- 4 декабря 2021
-
19:43
-
18:22
-
17:40
-
16:21
-
15:36
-
14:46
-
14:02
-
13:20
-
13:08
-
13:01
-
12:36
-
03:59
-
03:40
-
03:25
- 3 декабря 2021
-
23:05
-
22:45
-
21:53
-
21:00
-
20:34
-
20:25
-
20:12
-
19:45
-
19:12
-
18:24
-
17:27
-
17:18
-
17:17
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
15:49
-
15:05