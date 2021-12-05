В новом трейлере «Морбиуса» показали превращение Джареда Лето в вампира

Sony Pictures представила новый трёхминутный трейлер «Морбиуса» с первой трансформацией Майкла Морбиуса в вампира.
Помимо ролика, Sony показала новый постер «Морбиуса» с подписью «В тени каждого героя таится злодей». Морбиус во вселенной Marvel обычно выступает в роли злодея, но нередко герой переходил на сторону добра.
Фото: Sony Pictures Entertainment
По сюжету картины Майкл Морбиус ищет лекарство от редкого заболевания крови, от которого он сам и страдает. Учёный использует ДНК летучей мыши и в результате неудачного опыта превращается в вампира.
В «Морбиусе» сыграли Джаред Лето (Морбиус), Майкл Китон (Стервятник), Мэтт Смит (Голод), Джаред Харрис и другие. Режиссёром фильма выступил Даниэль Эспиноса, известный по картинам «Код доступа «Кейптаун» и «Живое».
Премьера «Морбиуса» в России состоится 27 января 2022 года.
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