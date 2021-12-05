NVIDIA попросила президента США помочь доставить видеокарты

NVIDIA объединилась с компаниями HP и Zotac, чтобы попросить президента США Джо Байдена освободить видеокарты от налогов на импорт китайских технологий. Закон был принят ещё при Дональде Трампе.
PCMag сообщает, что компании направили запрос торговому представителю США. Они ссылаются на отсутствие производства графических процессоров за пределами Китая. Из-за этого NVIDIA, HP и Zotac затронула пошлина на оборудование китайского производства в размере 25%.
В обосновании заявления NVIDIA упомянула, что производство хотели развернуть в США. Это не получилось сделать из-за осложнений, которые вызвала пандемия коронавируса. Она повлияла и на цепочки поставок в других странах.
За помощью к правительству США несколько недель назад обратилась и Intel, сообщает TechRadar. Компания сделала запрос на увеличение производства процессоров в США, а также использование завода в Китае. Предложение отклонили из-за торговых ограничений.
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