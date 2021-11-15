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Глава NVIDIA уверен, что цены на видеокарты в 2022 году не упадут, а вот дефицит останется

Глава NVIDIA уверен, что цены на видеокарты в 2022 году не упадут, а вот дефицит останется
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Сооснователь и главный исполнительный директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг уверен, что дефицит видеокарт сохранится и в 2022 году. А снижения цен точно не предвидится из-за превышения спроса над предложением.

Всё это происходит из-за отсутствия полупроводников и других компонентов, необходимых для создания устройств. Ситуация обостряется и тем, что пандемия коронавируса набирает новые обороты. Это влияет не только не видеокарты, но и на производство другой техники.

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11 ноября стало известно, что Sony сократила производство PS5 из-за дефицита нужных компонентов. Их нехватка приводит к тому, что крупные корпорации просто не успевают создавать устройства и удовлетворять спрос покупателей. Ещё одним примером послужит Valve, которая отложила старт продаж Steam Deck.

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