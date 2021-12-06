Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 займёт 180 ГБ на консолях Xbox

С каждым годом игры весят всё больше и больше. Скорее всего, гигантским размером на жёстком диске сможет «похвастаться» и S.T.A.L.K.E.R. 2 — по приблизительным системным требованиям в магазине Microsoft проект занимает около 180 ГБ на жёстком диске консолей Xbox Series.
Подобный «вес» вполне обоснован большим открытым миром и текстурами высокого разрешения. Однако по первичным системным требованиям на ПК игра займёт около 150 ГБ — неясно, откуда взялись ещё лишние 30 ГБ. Вполне возможно, что это временная «заглушка». Но поудалять лишние проекты с консоли всё-таки придётся — вряд ли финальный размер будет сильно отличаться от ПК-версии игры.
Ранее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, что в игре не будет микротранзакций. В конце декабря проект появится на страницах журнала PC Gamer — тогда же разработчики должны поделиться новыми подробностями проекта.
S.T.A.L.K.E.R. 2. выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С релиза шутер попадёт в Xbox Game Pass.
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