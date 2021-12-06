Онлайн Final Fantasy 14 в Steam превысил 95 тысяч человек. Это новый рекорд

На недавних выходных пиковый онлайн Final Fantasy 14 в Steam достиг 95 тысяч игроков. Это новый рекорд проекта на площадке Valve. Предыдущей был достигнут ещё летом 2021 года — тогда в игре находилось около 47 тысяч человек.
Резкий наплыв игроков обусловлен выходом дополнения Endwalker в раннем доступе. Официально оно должно выйти завтра, 7 декабря, однако многие игроки предзаказали расширение и начали играть заранее. Помимо Steam, игра также доступна в собственном лаунчере и на консолях PlayStation, поэтому итоговый результат ещё выше. Впрочем, Square Enix не делится точными показателями продукта.
Из-за ажиотажа в проекте появились длинные очереди на сервера и постоянные отключения от сессий. В качестве извинений разработчики подарили 7 дней подписки. Также они объявили, что аудитория игры стала по-настоящему огромной — такого интереса от пользователей не было со дня релиза самой A Realm Reborn.
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