Один из лучших шутеров за долгие годы: первые оценки Halo Infinite

6 декабря в 11:00 мск спало эмбарго на публикацию рецензий на сюжетную кампанию Halo Infinite. В целом проект приняли очень тепло — на момент публикации материала средний балл проекта на агрегаторе Metacritic составляет 87 из 100 баллов.

Первые оценки Halo Infinite

GamesBeat — 10/10

Inverse — 10/10

Stevivor — 9,5/10

God is a Geek — 9/10

XGN — 8,5/10

IGN — 8/10

Screen Rant — 7/10

По словам многих критиков, в Halo Infinite удался в первую очередь геймплей. Против врагов очень интересно сражаться, а крюк-кошка позволяет создавать интересные ситуации на поле боя. Критике подверглись графика и некоторые локации — они как будто выглядят незаконченными и неотполированными.

Автор Inverse сравнил шутер с DOOM Eternal — и привёл аналогию с красным вином.

Если DOOM Eternal — это чизбургер и картошка-фри, то Halo Infinite — это стейк-ужин в большом городе с бутылкой восхитительного красного вина по завышенной цене. Это словно любящий дедушка, показывающий своему внуку, как нужно создавать шутеры.

По словам издания PlaySense, геймплей в игре потрясающий, однако сюжет совершенно не запоминается. Многие уровни уж слишком похожи друг на друга, при этом открытый мир его не удивил.

Геймплей феноменальный, в особенности его разнообразил крюк-кошка. Но после дополнительного года разработки игра всё ещё не закончена. Сюжет не запоминается, окружение повторяется, а технический уровень проекта хромает.

Halo Infinite выйдет 8 декабря на ПК и консолях Xbox. Проект также будет доступен в сервисе Game Pass.

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