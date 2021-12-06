Как бы выглядели Марио, принцесса Пич и Баузер в Marvel? Фанат показал

Пользователь Reddit под ником ProfessorGemini нарисовал арт, в котором совместил вселенные Marvel и Mario. На изображении можно увидеть Боузера, Марио и Принцессу Пич, но в других образах.
Автор изобразил Марио в виде Звёздного лорда, а из Боузера сделал Таноса с перчаткой бесконечности. Примечательно, что Боузер — главный отрицательный персонаж франшизы Mario, как и Танос, который выступал антагонистом в киновселенной Marvel.
Аудитория в комментариях оценила работу, а кто-то пошутил, что хочет получить подобную экранизацию с перемешиванием вселенных. В 2022 году выйдет мультфильм Super Mario Bros., в котором Марио озвучит Крис Пратт.
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