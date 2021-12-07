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Дроид со световым мечом в новом трейлере Star Wars: Hunters — Enter the Arena

Дроид со световым мечом в новом трейлере Star Wars: Hunters — Enter the Arena
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Студия Zynga, известная по FarmVille, представила геймплейный трейлер мобильного арена-боевика Star Wars: Hunters — Enter the Arena. В нём джедаи-дроиды сражаются с джавами с бластерами.

В командных боях 4 на 4 игроки смогут выбрать различных персонажей «Звёздный войн» вроде дройдеков, мандалорских охотников за головами и вуки. Сражения проходят на аренах в знакомых локациях саги, среди которых Татуин и Хот. Игрокам предстоит использовать особенности местности и героев, чтобы победить.

Star Wars: Hunters — Enter the Arena выйдет в 2022 году на смартфоны и планшеты под управлением iOS и Android, а также на Nintendo Switch. На официальном сайте боевика уже доступна предварительная регистрация, за которую на старте раздадут бонусы.

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