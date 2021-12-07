AMD готовит новый комплект настольных ПК на основе процессора Xbox Series

По данным VideoCardz, компания AMD разрабатывает комплект настольных ПК под названием Desktop Kit 4800S с консольным процессором. Ранее организация уже выпускала плату 4700S на базе системы от PlayStation 5 с восьмиядерным чипом на архитектуре Zen 2.

По всей видимости, в основе 4800S лежит отбракованный чип от Xbox Series. К этому выводу издание пришло, сопоставив данные об архитектуре и тактовой частоте будущего настольного ПК и консолей от Microsoft.

Сравнение характеристик настольных ПК от AMD

У будущего комплекта интерфейс PCIe 4.0, два слота M.2 SSD и совместимость с кулерами c сокетами AM4. По данным VideoCardz, настольный ПК поступит в продажу в начале 2022 года в комплекте с видеокартой Radeon RX 6600. Стоимость пока не уточняется, однако она явно превысит 40 тысяч рублей — именно столько стоит 4700S.

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