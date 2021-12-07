Девушка-геймер лишилась консолей из-за плохих оценок, но получила PS5

Читательница Reddit под ником TacoGriller рассказала небольшую историю, которая произошла с ней и консолями PS4 и Nintendo Switch. Несколько лет назад родители девочки продали её консоли из-за плохой успеваемости в школе, однако теперь у неё есть PS5.
По словам девочки, ей пришлось сильно постараться и улучшить оценки, чтобы получить новую консоль Sony на день рождения.
TacoGriller активно общается с пользователями в комментариях и отвечает на разные вопросы. Её спросили, что она будет делать, если успеваемость ухудшится и родители снова захотят продать её консоль. Девочка пообещала сделать всё возможное, чтобы этого не произошло.
Другие игроки тоже поделились своими историями. Например, пользователь под ником TrilopHil рассказал, что однажды отец в ярости разбил его PS4 и сломал все диски. Сейчас они в хороших отношениях, но иногда вспоминают тот случай.
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