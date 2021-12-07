В Forza Horizon 5 добавят 24 новых автомобиля

Создатели Forza Horizon 5 провели трансляцию, на которой показали ближайшие обновления в Сериях 2 и 3. Среди них 24 новых автомобиля, праздничные изменения в мире и события.

К новогодним праздникам в Forza Horizon 5 появятся

24 новых машины, среди которых современные Lamborghini Aventador J и Ferrari 599 GTO, а также ретроавтомобили вроде Maserati 8CTF;

Новые предметы кастомизации персонажа и автомобиля;

Праздничные изменения в мире. Появятся новогодние ёлки, подарки и леденцы, а стадион превратится в каток. Игроки смогут дарить друг другу подарки, за что потом разработчики раздадут наряды и секретный автомобиль;

Испытания и мероприятия в событиях Фестиваля, которые создало сообщество.

Также в рамках обновлений Серий 2 и 3 разработчики Forza Horizon 5 обещают исправить проблемы, о которых сообщают игроки. К примеру, бесконечный экран сохранений. Ознакомиться с предстоящими нововведениями можно на часовой трансляции разработчиков.

Forza Horizon 5 вышла на ПК, Xbox One и Xbox Series, а также в сервисе Xbox Game Pass.

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