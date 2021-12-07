В Destiny 2 добавят экипировку в стиле Halo к 30-летию Bungie

Bungie выпустила трейлер Destiny 2, который посвящён новой экипировке в честь 30-летия студии. В игре появятся костюмы и новые виды оружия в стиле Halo и Marathon.
В Destiny 2 уже сегодня добавили бесплатные для всех предметы, среди которых револьвер, энергетический меч и винтовка в стиле BR75 по мотивам Halo. Также Стражей ожидает задание на шестерых игроков «Вызов Вечности».
Отдельно Bungie продаёт набор к 30-летию, в который вошли подземелье «Тиски алчности» и ещё больше косметических наград и жестов. Среди них оружие и комплект украшений по мотивам Marathon. Также обладатели юбилейного комплекта получат ракетницу «Гьяллархорн».
Destiny 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, XBox One и Xbox Series. В феврале 2022-го для игры выйдет крупный аддон The Witch Queen.
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