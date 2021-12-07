Футболист Солтмурад Бакаев основал киберспортивный клуб BakS eSports
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Российский футболист казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев создал киберспортивный клуб BakS eSports. Организация уже обзавелась составами по FIFA и Brawl Stars.
Об открытии клуба стало известно из социальных сетей команды. По словам представителей, FIFA и Brawl Star — это лишь начало. В будущем планируется открыть ещё больше составов по различным играм. Вероятно, могут появиться CS:GO или Dota 2.
Также у клуба есть своя униформа. Она выполнена в кислотном цвете с чёрно-серыми узорами и логотипом BakS. Видео с демонстрацией формы можно посмотреть ниже.
Состав команды по Brawl Stars
- Ярослав Angelboy Лабунец (капитан)
- Николай Leroyalle Белоусов
- Всеволод Selavi Рудаков
- Виталий Vital Shark Кулик
- Ярослав YouFataa (менеджер)
У клуба есть страницы в «Твиттере» и во «ВКонтакте», а также канал на YouTube.
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