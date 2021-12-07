Футболист Солтмурад Бакаев основал киберспортивный клуб BakS eSports

Российский футболист казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев создал киберспортивный клуб BakS eSports. Организация уже обзавелась составами по FIFA и Brawl Stars.

Об открытии клуба стало известно из социальных сетей команды. По словам представителей, FIFA и Brawl Star — это лишь начало. В будущем планируется открыть ещё больше составов по различным играм. Вероятно, могут появиться CS:GO или Dota 2.

Также у клуба есть своя униформа. Она выполнена в кислотном цвете с чёрно-серыми узорами и логотипом BakS. Видео с демонстрацией формы можно посмотреть ниже.

Состав команды по Brawl Stars

Ярослав Angelboy Лабунец (капитан)

Николай Leroyalle Белоусов

Всеволод Selavi Рудаков

Виталий Vital Shark Кулик

Ярослав YouFataa (менеджер)

У клуба есть страницы в «Твиттере» и во «ВКонтакте», а также канал на YouTube.

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