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Футболист Солтмурад Бакаев основал киберспортивный клуб BakS eSports

Футболист Солтмурад Бакаев основал киберспортивный клуб BakS eSports
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Российский футболист казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев создал киберспортивный клуб BakS eSports. Организация уже обзавелась составами по FIFA и Brawl Stars.

Об открытии клуба стало известно из социальных сетей команды. По словам представителей, FIFA и Brawl Star — это лишь начало. В будущем планируется открыть ещё больше составов по различным играм. Вероятно, могут появиться CS:GO или Dota 2.

Также у клуба есть своя униформа. Она выполнена в кислотном цвете с чёрно-серыми узорами и логотипом BakS. Видео с демонстрацией формы можно посмотреть ниже.

Состав команды по Brawl Stars

  • Ярослав Angelboy Лабунец (капитан)
  • Николай Leroyalle Белоусов
  • Всеволод Selavi Рудаков
  • Виталий Vital Shark Кулик
  • Ярослав YouFataa (менеджер)

У клуба есть страницы в «Твиттере» и во «ВКонтакте», а также канал на YouTube.

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