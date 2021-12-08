Сервера Call of Duty: Warzone ушли на 12-часовую профилактику

8 декабря 08:00 мск сервера Call of Duty: Warzone отправились на 12-часовую профилактику и не будут работать какое-то время. Activision сообщила, что это нужно для корректного запуска нового сезона королевской битвы. Ранний доступ для обладателей Call of Duty: Vanguard откроется уже в 20:00 мск.
Полноценный доступ к Warzone Pacific откроется 9 декабря в 20:00 мск. В игре появится новая карта «Кальдера», античит RIcochet и многое другое. Зарабатывать общий опыт можно будет даже в Modern Warfare и Black Ops Cold War.
Ранее в сервисе PlaytestCloud засветилась Call of Duty: Warzone Mobile. Судя по всему, её выход должен состояться уже в следующем году. Как понятно из названия, проект будет полноценной королевской битвой для мобильных телефонов. По слухам, в первую очередь игра будет ориентирована на китайскую аудиторию — как PUBG: Mobile. Первые детали об игре должны появиться уже скоро.
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