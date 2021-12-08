«М.Видео» рассказал о процедуре продажи PS5

В «М.Видео» пару дней назад прошла первая волна рассылки приглашений на приобретение PlayStation 5 — по словам представителей магазина, приглашённые покупатели уже оформили заказы.

Вдобавок пользователи раскрыли, какие комплекты дают приобрести в магазине:

PS5 + «Человек-паук: Майлз Моралес» + пульт — 56 499 рублей

— 56 499 рублей PS5 Digital + камера + PS Plus на 12 месяцев — 48 999 рублей

— 48 999 рублей PS5 Digital + наушники Pulse 3D + PS Plus на 12 месяцев — 52 999 рублей.

— 52 999 рублей. PS5 + Returnal + Nioh Collection — 60 499 рублей PS5 + второй DualSense + Nioh Collection — 60 999 рублей.

В комментариях у игрового бренда магазина M.Game традиционно море недовольства, поскольку приглашения на покупки многим вновь не пришли. Что забавно, покупателям в «Эльдорадо», судя по сообщениям в группе M.Game, повезло куда больше — их рассылка, возможно, оказалась куда масштабнее.

Впрочем, в «М.Видео» призывают не паниковать — в понедельник прошла лишь небольшая рассылка, тогда как до конца недели будет ещё одна, уже побольше. И так будет проходить ещё несколько недель — видимо, по две рассылки в неделю.

Письма должны приходить тем покупателям, кто ещё не покупал PS5 и активно закупается игровым оборудованием и самими играми в «М.Видео».

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