Фанат сделал из LEGO шлем Мастера Чифа. На это ушло 30 000 рублей

Пользователь Reddit под ником Lewis Meeny показал свой проект. Он сделал LEGO-шлем Мастера Чифа из серии Halo. На покупку нужных 2787 деталей автор потратил $ 400 (примерно 30 000 рублей).

По словам создателя шлема, он решил взяться за этот проект, поскольку любит франшизу Halo и LEGO. Автор отметил, что в скором времени планирует сделать ещё один шлем из LEGO, который будет больше похож на тот, который Чиф носит в Halo Infinite.

Пользователи в комментариях восхитились работой. Многим стало интересно, возможно ли его надеть на голову и носить в качестве настоящего шлема. К сожалению, именно эта модель не подходит для использования, однако у Lewis Menny есть идеи, как реализовать подобное.

На аккаунте автора есть и другие работы, выполненные в стиле LEGO. Например, можно найти световые мечи из «Звёздных войн» и другие проекты.

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