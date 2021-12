«ВКонтакте» покажет церемонию The Game Awards

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о проведении трансляции церемонии The Game Awards 2021 на своей площадке. Мероприятие прокомментируют видеоблогер VJ Хоббит и стример Руслан Соколов.

Трансляция будет доступна по ссылке. Также её можно будет посмотреть в сообществе VK Gaming или на видеовитрине VK Видео. ВКонтакте проведёт прямые эфиры совместно с Electronic Mushroom — ведущей российской технологической компанией в индустрии гейминга и киберспорта.

Таким образом, помимо Twitch, YouTube и виртуальный среды Core Games, церемонию можно будет посмотреть и в самой популярной соцсети в СНГ. Ранее «ВКонтакте» также транслировала The International 2021 по Dota 2.

Церемония The Game Awards 2021 пройдёт 10 декабря в 04:00 мск. На ней представят множество трейлеров, а также выберут главные игры года по основным категориям. Ранее приз зрительского голосования забрала Halo Infinite — проект опередил Forza Horizon 5, It Takes Two и Resident Evil Village.

