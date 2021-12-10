Платформа для сбора средств Kickstarter перейдёт на систему блокчейна

Платформа для сбора средств на разработку проектов Kickstarter анонсировала переход на систему блокчейна. Подобный формат используется, например, у криптовалют.

Трансформация произойдёт уже в 2022 году. По словам авторов, переход на новую платформу позволит пользователям получить множество улучшений, однако каких именно — компания не сообщила. Новая версия будет построена на блокчейне Celo с отрицательным уровнем выброса углерода.

Kickstarter — сайт для сбора средств, где пользователь может пожертвовать любую сумму на создание понравившегося продукта. На платформе в том числе финансируют видеоигры. Например, именно благодаря Kickstarter появились Shenmue 3, Kingdom Come: Deliverance и Star Citizen. Крупнейшим сбором на сайте являются умные часы Pebble Time — пользователи пожертвовали на продукт более $ 20 млн.

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