Платформа для сбора средств Kickstarter перейдёт на систему блокчейна

Платформа для сбора средств на разработку проектов Kickstarter анонсировала переход на систему блокчейна. Подобный формат используется, например, у криптовалют.
Трансформация произойдёт уже в 2022 году. По словам авторов, переход на новую платформу позволит пользователям получить множество улучшений, однако каких именно — компания не сообщила. Новая версия будет построена на блокчейне Celo с отрицательным уровнем выброса углерода.
Kickstarter — сайт для сбора средств, где пользователь может пожертвовать любую сумму на создание понравившегося продукта. На платформе в том числе финансируют видеоигры. Например, именно благодаря Kickstarter появились Shenmue 3, Kingdom Come: Deliverance и Star Citizen. Крупнейшим сбором на сайте являются умные часы Pebble Time — пользователи пожертвовали на продукт более $ 20 млн.
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