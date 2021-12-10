Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком ноября в АПЛ и получит новую карточку в FIFA

Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком ноября в АПЛ и получит новую карточку в FIFA
Комментарии

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком ноября в английской Премьер-лиге FIFA 22. В честь этого события Electronic Arts добавит в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 89 — её можно будет собрать уже 17 декабря.

Цена на сборку пока неизвестная, однако вряд ли улучшенная версия футболиста будет дорогой.

Также сегодня вечером стартует событие под названием Versus — EA выпустит набор игроков-двойников с разными характеристиками слабой ноги и финтов.

Ранее в 12-ую команду недели попал российский вратарь Игорь Акинфеев — его карточка получила рейтинг 83.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021