Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком ноября в АПЛ и получит новую карточку в FIFA
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд стал лучшим игроком ноября в английской Премьер-лиге FIFA 22. В честь этого события Electronic Arts добавит в FIFA 22 Ultimate Team улучшенную карточку футболиста с рейтингом 89 — её можно будет собрать уже 17 декабря.
Цена на сборку пока неизвестная, однако вряд ли улучшенная версия футболиста будет дорогой.
Также сегодня вечером стартует событие под названием Versus — EA выпустит набор игроков-двойников с разными характеристиками слабой ноги и финтов.
Ранее в 12-ую команду недели попал российский вратарь Игорь Акинфеев — его карточка получила рейтинг 83.
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