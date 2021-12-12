Магазин Google Play для Android выпустят на Windows

Google запустит для Windows собственное приложение Google Play Games, которое позволит запускать игры с Android, сообщает The Verge. Мобильные приложения будут работать на ПК, ноутбуках и планшетах с операционной системой Microsoft.
Как сообщили изданию The Verge представители Google, пользователи смогут играть на смартфоне, после чего перейти на ПК или другое устройство и продолжить прохождение там. Приложения будут запускаться локально, а не через облачные технологии.
Google самостоятельно разрабатывала приложение и будет его распространять как на Windows 10, так и на Windows 11. Каких-либо специальных интеграций с операционными системами не ожидается.
Пользователи ПК и раньше могли воспроизводить игры с Android с помощью приложения BlueStacks и из магазина приложений Amazon. В этих способах некоторые функции Google Play ограничены, однако в официальном приложении Google будет поддержка всех возможностей.
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