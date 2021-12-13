После скандала с ценой Final Fantasy 7 на ПК стоимость убрали

10 декабря на The Game Awards 2021 издатель Square Enix анонсировал выход ремейка Final Fantasy VII на ПК эксклюзивно в Epic Games Store. В магазине тут же появилась страница игры с ценой в 5719 рублей, что вызвало жаркие споры не только в СНГ, но и в Европе, где цена также поднялась до € 80.
Однако на выходных пользователи обнаружили, что на главной странице EGS с баннером игры больше нет цены. Неясно, с чем это связано. Вполне возможно, издатель решил пересмотреть стоимость своего проекта и в итоге снизить её на фоне недовольства пользователей.
Баннер Final Fantasy VII без ценника
О финальном решении Square Enix мы узнаем уже 16 декабря, когда игра официально выйдет на ПК. Стоит отметить, что ценник Forspoken — другой игры издателя — остался таким же: 5719 рублей.
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